Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne - Stada schnellen hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. Der deutsche Leitindex rückte kurz nach Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 12 242,45 Punkte vor. Etwas Unterstützung kam aus Japan, wo der Nikkei 225 im Plus schloss.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX stieg um 0,22 Prozent auf 24 254,60 Punkte. Dank der Aussicht auf eine hohe Übernahmeprämie griffen die Anleger bei den Aktien des Arzneimittelkonzerns STADA zu: Die Papiere zogen um rund 11 Prozent an.

Der Technologie-Index TecDAX gewann 0,39 Prozent auf 2054,29 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) bewegte sich derweil kaum vom Fleck./la/das