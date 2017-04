Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung vor Frankreichs Schicksalswahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anlässlich der französischen Präsidentschaftswahl am Wochenende hat der Dax am Freitag nur wenig verändert eröffnet. "Vor der Wahl in Frankreich wollen die Anleger keine großen Risiken eingehen. Daher sollte sich im Deutschen Aktienindex die Konsolidierung fortsetzen", glaubt Milan Cutkovic, Marktanalyst von AxiTrader.

Der Dax (DAX 30) stieg im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 12 031,58 Punkte. In den vergangenen Tagen hatte der Leitindex erhebliche Mühe, die Marke von 12 000 Punkten zu verteidigen. Der MDAX, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann am Freitag 0,10 Prozent auf 24 060,23 Zähler. Der Technologie-Index TecDAX stagnierte bei 2017,38 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es hingegen um 0,09 Prozent abwärts./edh/fbr