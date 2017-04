Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt auf 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Dienstag nach Ostern weiter nachgegeben und die Marke von 12 000 Punkten getestet. Nachdem der Leitindex am Nachmittag kurz darunter gerutscht war, hielten ihn die im Anschluss veröffentlichten und überraschend guten Eckdaten von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) zunächst noch darüber. Mit der letzten Handelsminute rutschte der Dax dann aber auf fast genau 12 000 Punkte ab. Er schloss beim Stand von 12 000,44 Punkten - ein Minus von 0,90 Prozent.

Der MDAX, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verlor 0,97 Prozent auf 24 038,21 Zähler. Zwischenzeitlich war er bei 24 354,07 Zähler noch auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Technologie-Index TecDAX büßte am Ende 1,05 Prozent auf 2001,34 Punkte ein.

Befürchtungen über eine mögliche Eskalation der Lage in Syrien und Nordkorea belasteten ebenso wie das Verfassungsreferendum in der Türkei, der ungewisse Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl am kommenden Wochenende sowie der kurz vor Handelsschluss auf über 1,07 US-Dollar gestiegene Eurokurs./ajx/he