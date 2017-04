Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Fed-Sorgen um hohe Aktienbewertung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat sich am Donnerstag ungeachtet der Befürchtungen einiger US-Notenbank-Mitglieder über eine Blasenbildung am Aktienmarkt stabil gezeigt. Nach einem schwächeren Handelsauftakt erholte sich der deutsche Leitindex am Nachmittag im Zuge einer freundlichen Wall Street und schloss 0,11 Prozent höher bei 12 230,89 Punkten. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer rund ein halbes Prozent eingebüßt.

Der MDAX, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, blieb auf Rekordkurs und gewann 0,42 Prozent auf 24 110,53 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDAX büßte hingegen 0,36 Prozent auf 2034,42 Punkte ein. Mitverantwortlich dafür war, dass die Papiere des Telekomanbieters freenet und des Solartechnik-Spezialisten SMA Solar wegen Verkaufsempfehlungen von Analysten deutlich unter Druck geraten waren./edh/he