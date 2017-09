Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne im Kielwasser der rekordhohen Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dax (DAX 30) stieg nach zwei Verlusttagen in Folge um 0,32 Prozent auf 12 559,39 Punkte. Als Antrieb erwies sich die anhaltende Rekordjagd an der oft tonangebenden Wall Street. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets wies zudem darauf hin, dass über das Wochenende negative Nachrichten in Sachen Nordkorea-Konflikt ausgeblieben seien. Mittlerweile bewegt sich der Dax wieder auf dem Niveau von Mitte Juli.

Der MDAX, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, kletterte um 0,54 Prozent auf 25 400,80 Punkte. Für den TecDAX ging es um 0,76 Prozent auf 2386,12 Zähler aufwärts. Ähnlich hoch stand der Technologiewerte-Index zuletzt Anfang 2001./la/tos