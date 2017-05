Aktien Frankfurt Schluss: Gute Stimmung treibt Dax auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat den Dax (DAX 30) am Dienstag auf ein Rekordhoch gehievt. Der deutsche Leitindex erreichte seine Bestmarke bei 12 511,17 Punkte. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,56 Prozent auf 12 507,90 Punkte zu Buche.

Auch der MDAX erreichte am Dienstag ein Rekordhoch und ging 0,84 Prozent höher bei 24 822,79 Punkten aus dem Handel. Im TecDAX, wo erstmals seit 16 Jahren die Marke von 2100 Punkten fiel, ging es um 1,55 Prozent auf 2125,65 Zähler nach oben. Der SDAX der gering kapitalisierten Werte zeigte sich ebenfalls in Rekordlaune und sprang auf einen Höchststand.

Zugute kam dem deutschen Markt am ersten Handelstag im Mai die positive Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums, die auf ein Sechsjahreshoch gestiegen war. Der Aufschwung erscheint zunehmend robuster, auch wenn die endgültigen Daten den Wert der ersten Fragerunde leicht verfehlt hatten./la/he