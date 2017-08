Aktien Frankfurt Schluss: Verunsicherung um Trump drückt auch auf den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es einen weiteren Tag leicht abwärts gegangen. Belastet vom Chaos im Weißen Haus und damit dem Bangen um die wirtschaftspolitischen Versprechungen von US-Präsident Donald Trump schloss der Dax (DAX 30) am Freitag 0,31 Prozent schwächer bei 12 165,19 Punkten. Von seinem Tagestief am Morgen bei 12 080 Punkten konnte er sich damit aber wieder absetzen. Der Terroranschlag in Barcelona entsetzte zwar allgemein, hatte Händlern zufolge aber kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse.

Der MDAX sank um 0,29 Prozent auf 24 827,65 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDAX büßte 0,51 Prozent auf 2258,63 Zähler ein./ck/stw