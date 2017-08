AKTIEN IM FOKUS 2: RTL gewinnen dank guter Zahlen, ProSiebenSat.1 weiter schwach

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- adidas-Aktien zählen zu den Gewinnern im DAX -- Warren Buffett wird größter Anteilseigner der Bank of America -- Tesla senkt Preise -- RTL, Apple, ProSiebenSat.1 im Fokus

Inflationsdruck in Deutschland etwas höher als erwartet. Munich Re profitieren von Analystenlob. Bertrandt verdient wegen Zurückhaltung in der Autoindustrie deutlich weniger. Goldpreis steigt in Richtung neues Jahreshoch. VW kündigt US-Rückruf von 280.000 Wagen an.