AKTIEN IM FOKUS: Banken europaweit schwächer - Unsicherheit in Spanien belastet

FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Die Kurse von Bankaktien haben am Montag nach dem Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien nachgegeben. Bankenwerte reagierten für gewöhnlich sensibel auf politische Unsicherheiten und eine mögliche Schwächung von Ländern der Eurozone , sagten Händler.

Nach dem von Polizeigewalt überschatteten Referendum vom Wochenende ist die Ausrufung eines unabhängigen katalanischen Staates näher gerückt. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sprach gleichwohl dem vom Verfassungsgericht in Madrid untersagten Referendum der Katalanen am Sonntagabend jede Gültigkeit ab.

Insbesondere die Papiere der spanischen Kredithäuser gaben am Montag kräftig nach. Banco Santander und BBVA verloren jeweils um die zweieinhalb Prozent. Der europäische Bankensektor stand ein halbes Prozent tiefer und war damit der schwächste der Stoxx-600-Branchenübersicht.

An den südeuropäischen Anleihemärkten gerieten die Renditen unter Druck, während jene in Deutschland zulegen konnten. Den im Dax (DAX 30) notierten Titeln der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und Commerzbank, die bereits in der vergangenen Woche von gestiegenen Renditen im Zuge der Zinserhöhungsfantasie in den USA profitiert hatten, nutzte dies zum Wochenauftakt nichts. Sie verloren im unteren Dax-Bereich rund eineinhalb beziehungsweise 0,7 Prozent.

Börsianer verwiesen zudem auf die im September insgesamt gut gelaufenen Bankaktien. Im Dax gilt dies besonders für die Commerzbank. Daher sei es nicht verwunderlich, dass nun einige Branchenpapiere verkauft würden.