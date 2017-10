AKTIEN IM FOKUS: Eon geraten nach Sprung auf Zwischenhoch unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eon (EON SE)-Aktien sind am Mittwoch abermals am Widerstand unter 10 Euro gescheitert. Die Papiere des Energiekonzerns erklommen zwar im frühen Handel bei 9,773 Euro den höchsten Stand seit Anfang 2016, fielen dann aber zurück. Kurz nach dem Mittag waren sie dann mit einem Minus von 4,02 Prozent auf 9,297 Euro das Schlusslicht im Dax (DAX 30). Im Jahresverlauf 2017 zählen sie mit einem Plus von rund 39 Prozent aber weiterhin zu den Favoriten im deutschen Leitindex. Der rückte im gleichen Zeitraum um rund 12,4 Prozent vor.

Versorger-Aktien waren am Mittwoch europaweit wenig gefragt. Ihr Branchenindex Stoxx Europe 600 Utilities fiel um 0,74 Prozent. Hierzulande fielen Innogy (innogy SE) und Uniper um 1,52 Prozent beziehungsweise 0,59 Prozent. Die Papiere von RWE stemmten sich mit einem Plus von einem halben Prozent gegen die Trend./mis/jha/

