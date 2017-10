AKTIEN IM FOKUS: Jungheinrich und Kion gegen nach Rekordlauf nach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Abstufungen durch Warburg Research haben die Papiere von Kion (KION GROUP) und Jungheinrich am Mittwoch vorbörslich belastet. Kion gaben auf Tradegate um 0,5 Prozent nach gegenüber dem letzten Xetra-Schluss und Jungheinrich um 2,8 Prozent. Beide Aktien waren am Montag noch auf neue Rekordstände gestiegen, so dass Anleger laut Händlern nun Kursgewinne mitnehmen dürften. Die Analysten senkten Jungheichrich von "Buy" auf "Hold" und Kion von "Hold" auf "Sell".

Angesichts einer robusten Konjunktur hatten Anleger jüngst auf Titel mit Bezug zum internationalen Logistikgeschäft gesetzt. Beide MDAX-Unternehmen sind auf Lager- und Materialfluss spezialisierte Fahrzeug- und Anlagenhersteller. In den gut vier Jahren seit dem Börsengang hat sich der Kion-Kurs mehr als verdreifacht. Jungheinrich-Aktien haben sich seit Anfang 2013 vervierfacht./bek/das

