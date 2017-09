AKTIEN IM FOKUS: Telefonica Deutschland profitieren von Redburn-Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) sind am Dienstag nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Redburn bei 4,752 Euro auf den höchsten Stand seit gut eineinhalb Jahren gestiegen. Am Nachmittag führten sie den TecDAX noch mit einem Plus von 3,69 Prozent auf 4,749 Euro an.

Das Mobilfunkunternehmen werde von steigenden Preisen auf dem deutschen Markt profitieren, schrieben die Redburn-Analysten in einer Studie. Positiv seien zudem eine hohe Dividendenrendite und gute langfristige Perspektiven. Sie strichen daher ihr neutrales Votum./mis/tos

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------