AKTIEN IM FOKUS: Zur IAA setzen Anleger auf Automobilzulieferer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Blick auf die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt haben Anleger am Dienstag Appetit auf die Autobranche bekommen, vor allem auf die Papiere der Zulieferer. Diese Aussage begründete ein Händler mit den "wachstumsstarken Megatrends in der Branche" wie E-Mobilität, autonomes Fahren und die Vernetzung von Bordsystemen. So verzeichneten die Kurse von LEONI, Norma, Bertrandt und SAF Holland (SAF-Holland SA) überdurchschnittliche Kursgewinne.

"Leoni wird von den Megatrends Vernetzung, autonomes Fahren und E-Mobilität profitieren", schrieb Marc-Rene Tonn in einer Branchenstudie anlässlich der IAA. Bereits jetzt resultierten 4 Prozent der Aufträge des Bordnetzausrüsters aus der Elektrifizierung. Auch Bertrandt sei technisch für die zukünftigen Technologie gut aufgestellt und dürfte die Investitionen in Forschung und Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten ankurbeln.

Daneben könnte Hella von Neuerungen in der automobilen Beleuchtung profitieren, schrieb der Analyst. Diese dürften über die auch an den Finanzmärkten hinlänglich bekannten Vorteile von LED-Leuchten noch weit hinausgehen, ist sich Tonn sicher. Als Beispiel führte er eine 360-Grad-Erfassung von Objekten an oder eine lichtbasierte Erkennung von Fußgängern./bek/das