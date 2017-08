Aktien New York: Anleger leicht optimistisch vor Yellen-Rede

NEW YORK (dpa-AFX) - Verhalten optimistisch haben sich am Freitag die Anleger an den US-Börsen gezeigt. Kurz vor dem Redestart der amerikanischen Notenbankpräsidentin Janet Yellen in Jackson Hole legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,37 Prozent auf 21 863,94 Punkte zu. Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 2448,26 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,25 Prozent auf 5848,67 Punkte.

Craig Erlam vom Broker Oanda nannte das Treffen der Notenbanker "eines der beachtenswertesten Ereignisse des Jahres". US-Konjunkturdaten rückten entsprechend in den Hintergrund. Der Auftragseingang für langlebige Güter war im Juli stärker als erwartet zurückgegangen. Ohne Berücksichtigung der Aufträge für Transportgüter waren sie hingegen stärker gestiegen als vorhergesagt./ck/he