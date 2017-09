Aktien New York Ausblick: Asiatische und europäische Börsen verleihen Auftrieb

NEW YORK (dpa-AFX) - Die positive Stimmung an den asiatischen und europäischen Börsen dürfte am Dienstag auch die Anleger an der New Yorker Wall Street erfassen. Der sichtlich abgeschwächte Wirbelsturm "Irma" in den USA und das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten aus Nordkorea sorge für weitere Entspannung, kommentierte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets.

Das Handelshaus IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,24 Prozent höher bei 22 110 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex um 1,2 Prozent zugelegt.

Unter den Einzelwerten dürften vor allem die Aktien von Apple im Blick stehen. In wenigen Stunden könnte eine neue iPhone-Generation vorgestellt werden. Viele Details wurden bereits durch Medienberichte sowie einen Software-Leak in letzter Minute bekannt. Vorbörslich stiegen die Apple-Papiere bereits um knapp 1 Prozent auf 163,51 Dollar. Erst Anfang September hatten sie bei knapp unter 165 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht.

Außerhalb des Dow dürften zudem die Anteilsscheine von Teva (Teva Pharmaceutical Industries) weiter Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn der mit Problemen kämpfende weltgrößte Generika-Hersteller kauft sein Verhütungsmittelgeschäft für 1,1 Milliarde Dollar. Tags zuvor war bereits die Aktie um etwas mehr als 19 Prozent nach oben geschnellt, als mitgeteilt wurde, dass der Pharmamanager Kare Schultz neuer Vorstandschef wird.

Die Deutsche Bank hat in Erwartung eines sich deutlich verknappenden Aluminiumangebots die Aktie von Alcoa (Arconic) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kurziel von 44 auf 60 US-Dollar angehoben, was dem Papier ein vorbörsliches Plus von etwas mehr als 3 Prozent bescherte.

Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike wurde von Bernstein mit "Outperform" und einem Kursziel von 69 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Vor dem Handelsstart stiegen sie um 0,7 Prozent./ck/das