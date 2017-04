Aktien New York: Deutliches Plus - Anleger ignorieren schwache Zahlen und Daten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihre jüngste Schwäche eindrucksvoll abgeschüttelt. Insgesamt enttäuschende Geschäftsberichte der Unternehmen sowie mäßige amerikanische Konjunkturdaten trübten die Kaufbereitschaft der Investoren ebenso wenig wie die anhaltenden politischen Unsicherheiten durch den Atom-Streit mit Nordkorea, die anstehende erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen und die für Juni angesetzten Neuwahlen in Großbritannien.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus: Zuletzt stand er 0,98 Prozent im Plus bei 20 603,79 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) gewann 0,88 Prozent auf 2358,74 Punkte und der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 legte um 0,98 Prozent auf 5452,65 Zähler zu.

In den USA war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Zudem hatte sich der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der Region Philadelphia misst, im April überraschend deutlich verschlechtert. Im Februar hatte der Indikator allerdings einen mehrjährigen Höchststand erreicht. Derweil war der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im März stärker gestiegen als von Experten prognostiziert.

Im Dow Jones landeten die Aktien von Travelers mit minus 1,46 Prozent auf dem letzten Platz. Tornados und Hagelstürme hatten dem Versicherer im ersten Quartal überraschend deutlich zugesetzt. Dennoch kündigte Travelers an, für weitere 5 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen zu wollen.

Zweitgrößter Verlierer im Leitindex waren die Titel von Verizon, die 1,04 Prozent einbüßten. Der Telekommunikationskonzern meldete wegen eines Kundenschwunds zum Jahresauftakt einen Gewinnrückgang. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie lag leicht unter den Erwartungen der Analysten.

Dagegen eroberte American Express dank überzeugender Quartalszahlen mit plus 5,56 Prozent die Dow-Spitze. Der Kreditkarten-Anbieter hatte zwar einen weiteren Gewinnrückgang hinnehmen müssen, übertraf aber dennoch die Erwartungen. Zur Schlussglocke an der Wall Street sollte noch Konkurrent Visa über die jüngste Geschäftsentwicklung berichten - dessen Titel gewannen schon zuvor 1,45 Prozent.

Im Nasdaq 100 übernahmen die Papiere von eBay mit einem Kursrutsch von 3,16 Prozent die rote Laterne. Die Online-Handelsplattform hatte zwar die Erlöse und die Nutzerzahl zu Jahresbeginn weiter gesteigert. Allerdings hatten die Anleger mit einem optimistischeren Ausblick des Unternehmens gerechnet, das für das laufende zweite Quartal einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Dollar in Aussicht stellte.

Der in mehrere Rechtsstreitigkeiten verwickelte US-Chipspezialist QUALCOMM überzeugte ebenfalls nicht, obwohl Umsatz und Gewinn im zweiten Geschäftsquartal nicht so deutlich gesunken waren wie befürchtet. Die Aktien verloren 0,21 Prozent.

Derweil zeigten sich die Anteilscheine des Elektroauto -Herstellers Tesla mäßig beeindruckt von Berichten über eine Rückrufaktion sowie über eine Sammelklage wegen des Fahrassistenzsystems "Autopilot": Nach einem anfänglichen Kursrutsch von bis zu knapp 2 Prozent halbierten sie ihr Minus./gl/he