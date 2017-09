Aktien New York: Dow erreicht zum Wochenschluss Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat am Freitag mit Mühe ein weiteres Rekordhoch erreicht. Insgesamt aber wagten die Anleger auch zum Wochenschluss keine großen Sprünge. Immer träger schleppen sich die wichtigsten Aktienindizes derzeit auf neue Höchststände, nachdem sie in diesem Jahr wieder frischen Schwung bekommen hatten.

Der Dow stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 22 226,90 Punkte. Seine neue Rekordmarke liegt nun bei knapp 22 253 Punkten.

Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 2494,80 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 notierte ebenfalls kaum verändert bei 5974,09 Punkten./la/das