Aktien New York: Dow, S&P 500 und Nasdaq Composite auf gemächlicher Rekordfahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordjagd sehr gemächlich fortgesetzt. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) als auch der S&P 500 und der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichten Bestmarken. Gestützt wurde dies durch starke Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor der Vereinigten Staaten.

Der Dow stieg zeitweise bis auf 22 685 Punkte und gewann dann rund zwei Stunden vor Handelsschluss 0,10 Prozent auf 22 664,90 Punkte. Damit befand er sich den sechsten Handelstag in Folge im Plus. Der breite S&P 500 stieg um 0,05 Prozent auf 2535,85 Punkte, während der überwiegend mit Technologieaktien bestückte breite Nasdaq Composite um 0,13 Prozent auf 6523,43 Punkte nachgab. Sein Rekordhoch hatte er zuvor bei rund 4546 Punkten erreicht. Der Auswahlindex NASDAQ 100 bliebt weiter unter seinem Mitte September erreichten Rekordhoch von knapp unter 6013 Punkten und sank zuletzt um 0,08 Prozent auf 5990,37 Punkte.

Während die Stimmung im US-Dienstleistungsbereich im September deutlich stärker als erwartet gestiegen war und den höchsten Stand seit August 2005 erreicht hatte, fielen die Daten des Arbeitsmarkt-Dienstleisters ADP wie erwartet schwach aus. Die Privatwirtschaft hatte im September 135 000 neue Stellen geschaffen, was der bislang geringste Zuwachs in diesem Jahr ist. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für den monatlichen Jobbericht der Regierung, der an diesem Freitag veröffentlicht wird.

Anleger warten laut dem Marktexperten Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda nun noch auf die US-Notenbank-Vorsitzende Janet Yellen und mögliche Äußerungen zur Geldpolitik . Zudem wird bereits zunehmend über einen Nachfolger für Yellen spekuliert. Laut Medienberichten steht US-Präsident Donald Trump angeblich kurz davor auszuwählen.

Unter den Einzelwerten zog insbesondere die Pharmabranche Aufmerksamkeit auf sich, denn die US-Gesundheitsbehörde erteilte dem Generikahersteller Mylan die Zulassung für ein Nachahmerpräparat eines Multiple-Sklerose-Medikaments von Teva (Teva Pharmaceutical Industries). Während die Anteilscheine von Mylan im Nasdaq-Auswahlindex daraufhin um 19 Prozent in die Höhe schnellten, büßten die Papiere von Teva 14 Prozent ein.

Um etwas mehr als 3 Prozent ging es für die Aktien des Action-Kameraherstellers GoPro bergab, nachdem Google (Alphabet C (ex Google)) unter anderem Google Clips, eine anfügbare Kamera vorstellte.

Quartalszahlen legten derweil PepsiCo, Acuity Brands und Office Depot vor. Die Aktien des Getränkeherstellers pendelten nach einer gekappten Jahresumsatzprognose aber etwas optimistischeren Gewinnprognosen zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten.

Die Papiere des LED-Herstellers Acuity Brands erholten sich nach anfänglich deutlichen Verlusten wieder und stiegen um rund 4 Prozent. Der Konzern gab im Anschluss an seine Geschäftsjahresbilanz 2016/17 einen vorsichtigen Ausblick. Einen Kurseinbruch von rund 15 Prozent erlitten die Anteile von Office Depot, nachdem die Büroartikelkette ihre Gewinnprognose 2017 gesenkt und eine milliardenschwere Übernahme bekanntgegeben hatte.

Tesla (Tesla) dagegen legten nach einer positiven Analystenstudie um 1,39 Prozent auf 352,99 US-Dollar zu. Nomura-Analyst Romit Shah hatte die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Dollar in die Bewertung aufgenommen./ck/he