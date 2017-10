Aktien New York: Kurse treten nach Rekordfahrt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktienkurse an der Wall Street haben sich am Montag nach einer kurzen Rekordfahrt kaum bewegt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zuletzt 0,02 Prozent auf 22 769,06 Punkte. Kurz nach der Startglocke war er bis auf den Höchststand von 22 803,37 Punkten gestiegen. Damit hatte er erstmals über der Marke von 22 800 Zählern notiert.

Der breite S&P 500 verlor zuletzt 0,07 Prozent auf 2547,47 Punkte. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) legte um 0,02 Prozent auf 6065,944 Punkte zu. Er hatte zuvor bei 6078,81 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Anleger könnten ihr Pulver noch trocken halten, bevor im weiteren Verlauf der Woche große US-Banken wie Citigroup, JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Bank of America und Wells Fargo (Wells FargoCo) ihre Quartalsberichte abliefern. Hier hielten sich Anleger kurz vor den Zahlen zurück, die Kurse der vier Geldhäuser gaben um 0,4 bis 1,4 Prozent nach.

Zudem blieben die Anleihemärkte wegen des Feiertags "Columbus Day" am Montag geschlossen. Ohne den US-Bondmarkt zeigt sich oftmals auch das Aktiengeschäft an der Wall Street richtungslos.

Für Enttäuschung an der Börse sorgten Wechsel im Management von General Electric. Die Aktie büßte am Ende des Dow Jones Index 3,7 Prozent ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die bisherige Leiterin der Sparte GE Transportation, Jamie Miller, wird neue Finanzchefin. Sie löst Jeffrey Bornstein ab, der GE nach 28 Jahren im Amt verlässt. Neben Bornstein scheiden mit Beth Comstock und John Rice noch zwei weitere langjährige Führungskräfte aus.

Steve Tusa von JP Morgan nannte die Abgänge der Top-Manager "eindeutig negativ". Zudem drohe eine Kürzung der Dividende, warnte der Analyst. Das wirtschaftliche Umfeld für GE sei unsicher. Wie allgemein erwartet, berief General Electric zudem einen Vertreter des aktivistischen Investors Trian in den Verwaltungsrat.

Die Kette potenzieller Verlierer der expansiven Pläne von Amazon reißt nicht ab. Analysten halten es für sehr wahrscheinlich, dass der Online-Marktplatz über kurz oder lang in den Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten einsteigt. Leidtragende wären möglicherweise die Apothekerketten Walgreens Boots Alliance und CVS Health. Deren Aktien fielen am Montag jeweils um mehr als 3 Prozent. Schon am Freitag hatten sie 7,3 beziehungsweise 4,9 Prozent eingebüßt.

Papiere von Viacom fielen um 6 Prozent auf 25,51 US-Dollar, das war der niedrigste Stand seit mehr als acht Jahren. Die Citigroup hatte die Aktien des Medienkonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 24 Dollar gesenkt./bek/he