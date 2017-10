Aktien New York: Kursfeuerwerk an der Nasdaq - Dow nur knapp im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein wahres Kursfeuerwerk bei Technologiewerten hat am Freitag die US-Indizes an der Nasdaq in neue Rekordhöhen getrieben. Starke Zahlen von schwergewichtigen Unternehmen wie Alphabet (Alphabet C (ex Google)), Amazon oder Microsoft sorgten dafür, dass der Auswahlindex NASDAQ 100 kräftig um 2,35 Prozent auf 6179,87 Punkte anzog - und damit eine Bestmarke erklomm. Er hat allerdings auch Nachholbedarf: Sein bisheriger Rekord liegt im Gegensatz zum Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schon einige Tage zurück.

Papiere des Online-Händlers Amazon stellten mit einem Satz nach oben um 11 Prozent alles in den Schatten. Microsoft-Papiere standen dem mit fast 9 Prozent Plus nur wenig nach. Für den Google-Mutterkonzern Alphabet ging es außerdem kräftig um fast 7,5 Prozent nach oben. Um die immensen Größenverhältnisse zu verdeutlichen: In US-Dollar gerechnet sind diese drei Aktien mit zusammen 1,75 Billionen US-Dollar mehr Wert als der gesamte Dax (DAX 30).

Weil von den genannten Giganten nur einer im Dow Jones Industrial enthalten ist und dort auch negative Resultate wie etwa vom Pharmakonzern Merck & Co (Merck) und Ölwerten belasteten, ging es an der Wall Street deutlich verhaltener zu. Der Dow stieg zuletzt nur knapp um 0,04 Prozent auf 23 410,46 Punkte - ohne neuen Rekord. Der marktbreite S&P 500 legte ein halbes Prozent auf 2573,74 Punkte zu. Eine Stütze für den Markt war derweil auch ein robustes Wirtschaftswachstum der USA./tih/stb