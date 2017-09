Aktien New York: Kurz vor Fed-Sitzung treten die Kurse auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor den Aussagen der US-Notenbank haben die Kurse an der Wall Street am Mittwoch auf der Stelle getreten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) handelte mit 22 371,97 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss. Die Fed wird im Handelsverlauf voraussichtlich den Startschuss für den Abbau ihrer riesigen Bilanz geben. Für die Finanzmärkte sollten jedoch Hinweise auf die weitere Geldpolitik wichtiger sein. Vor allem die Frage, ob die Fed im Dezember die Leitzinsen nochmals erhöht, steht im Fokus und ist unter den Marktakteuren umstritten.

"Anleger nehmen wie üblich wieder eine abwartende Haltung ein", schrieb Mike van Dulken von Accendo Markets in einem Marktkommentar. Das sei aber gar nicht nötig, fügte der Analyst hinzu. Zwar werde die Fed-Chefin Janet Yellen die Reduzierung der aufgeblähten Bilanz der US-Notenbank ankündigen. Solange sie aber keine Hinweise auf kräftig steigende Leitzinsen gebe, sei die Vorsicht der Anleger fehl am Platz. "Ein Kollaps der Finanzmärkte ist das letzte, was die Fed will", argumentierte van Dulken.

Der 500 Aktien umfassende S&P-Index (S&P 500) handelte mit 2506,33 Zählern ebenfalls nahezu unverändert. Der technologielastige Nasdaq-100 (NASDAQ 100) gab um 0,33 Prozent auf 5971,37 Punkte nach./bek/tos