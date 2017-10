Aktien New York: Lethargie nach Anfangsrekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag nach anfänglichen Rekordhochs im weiteren Verlauf auf der Stelle getreten. Gestützt wurde die frühe Aufwärtsbewegung von deutlich höheren Ölpreisen und einem nachgebenden US-Dollar. Auf die Nachricht, dass sich Katalonien vorerst nicht für unabhängig erklärt, reagierte die Wall Street kaum.

Der Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, will am Ziel einer Unabhängigkeit von Spanien festhalten. Er setze diesen Prozess aber aus, um in den nächsten Wochen einen Dialog und eine Vermittlung einzuleiten, sagte er am Dienstag vor dem Regionalparlament in Barcelona.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte zuletzt bei 22 812,97 Punkten und damit 0,23 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Zuvor hatte er mit 22 850 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der marktbreite S&P 500 kletterte zunächst auf einen Höchststand von 2555 Punkten, fiel aber rasch wieder zurück und gewann zuletzt noch 0,15 Prozent auf 2548,50 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg im frühen Handel bis auf einen Rekordwert von 6084 Zählern. Zuletzt lag er jedoch 0,12 Prozent niedriger bei 6051,12 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen die Papiere von Wal-Mart (Walmart) klar im Anlegerfokus. Mit einem Plus von 5,2 Prozent bei 84,68 Dollar standen sie einsam an der Spitze des Dow. Zuvor hatten sie mit 84,87 Dollar den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreicht. Der Supermarktkonzern will mit seinen milliardenschweren Aktienrückkäufen weitermachen und in den kommenden rund zwei Jahren eigene Anteilscheine für rund 20 Milliarden US-Dollar erwerben. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Die Aktien von Procter & Gamble (ProcterGamble) drehten nach einem freundlichen Handelsauftakt deutlich ins Minus und waren mit einem Verlust von zuletzt 1,1 Prozent Schlusslicht im US-Leitindex. Der Konsumgüterkonzern hatte im Rahmen der Hauptversammlung mitgeteilt, dass die Wahl des Großaktionärs Nelson Peltz in den P&G-Verwaltungsrat gescheitert sei. Das Unternehmen hatte bereits zuvor seine Aktionäre aufgefordert, den von ihm angestrebten Einzug in das Kontrollgremium zu verhindern.

Dass der Pharmakonzern Pfizer "strategische Alternativen" für seine Sparte mit rezeptfreien Medikamenten prüft, ließ die Anleger kalt: Die Aktien pendelten um ihren Schlusskurs vom Montag. Zu den Optionen für das Segment Consumer Health gehörten eine vollständige oder teilweise Trennung, hieß es.

Einen Kursgewinn von 5 Prozent verzeichneten hingegen die Aktien von American Airlines. Die Fluggesellschaft hatte trotz vieler Flugausfälle wegen der jüngsten Wirbelstürme ihren Umsatz im dritten Quartal unerwartet deutlich gesteigert./edh/he