Aktien New York: Märkte auf Erholungskurs dank Ausblicken und Industriedaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag eine deutliche Erholungsbewegung angesagt. Gestützt von erfreulichen Ausblicken der beiden Indexmitglieder Wal-Mart (Walmart) und Cisco rückte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zuletzt um 0,91 Prozent auf 23 483,00 Punkte vor. Die Wall Street folgte damit den zuvor bereits anziehenden Märkten in Europa und Asien.

Die Hängepartie um die von Präsident Donald Trump versprochene Steuerreform wurde dabei auch von einer im Oktober überraschend deutlich gestiegenen Industrieproduktion überlagert. "Der Produktionssektor vollzieht nach zwei Jahren als Sorgenkind der US-Konjunktur eine Art vorsichtiges Revival", kommentierte dies Bernd Krampen von der NordLB die Produktionszahlen. Weniger ins Gewicht fiel, dass sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im November stärker als erwartet eingetrübt hatte.

Auch die übrigen Indizes erholten sich: Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um knapp 1 Prozent auf 2588,91 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 stieg sogar um rund 1,5 Prozent auf 6351,04 Punkte und damit auf einen Rekordstand.

Die Papiere von Wal-Mart (Walmart) stellten mit einem Kurssprung um mehr als 10 Prozent alles in den Schatten. Erstmals in ihrer Geschichte nahmen die Aktien mit zuletzt 99 Dollar Kurs auf die runde Marke von 100 Dollar. Der Handelsriese blickt nach einem starken dritten Quartal mit Zuversicht auf das wichtige Weihnachtsgeschäft und erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr - trotz eines erbitterten Preiskampfes in der Branche. Am Vortag hatten noch Aussagen des Konkurrenten Target das Stimmungsbild getrübt.

Auch bei Cisco sorgten überraschend positive Erwartungen für Begeisterung. Die Titel zogen um 6,5 Prozent an, weil der Netzwerkspezialist optimistischer auf das laufende Jahresviertel blickt als dies bisher Analysten getan haben. Experten der UBS und der Deutschen Bank sehen das Unternehmen damit auf Erholungskurs. Die Papiere erreichten über 36 Dollar ihren höchsten Stand seit 2001.

Weniger gut kam bei Anlegern jedoch der Ausblick des Medienkonzerns Viacom für den Umsatz im kommenden Jahr an. Die Titel sackten um 4 Prozent ab und waren so der größte Verlierer im Nasdaq 100. Auch bei der Elektronikkette Best Buy hatten sich die Geschäfte nicht gerade erfreulich entwickelt. Unter den Erwartungen liegende Drittquartalszahlen und eine schwache Prognose für das Schlussjahresviertel hatten auch hier ein Minus von mehr als 4 Prozent zur Folge gehabt.

Um fast 5 Prozent nach oben ging es für den Bezahldienstleister Paypal, der eine erweiterte Partnerschaft mit Synchrony Financial bekanntgab. Im Zuge dessen übernimmt das Finanzhaus auch ein Portfolio an Kreditforderungen im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar. Händler lobten den dadurch entstehenden finanziellen Spielraum für Paypal. Auch die Aktien von Synchrony profitierten davon mit fast 3 Prozent Plus.

Der Automatisierungstechnik-Hersteller Rockwell Automation will sich außerdem ein überarbeitetes Übernahmeangebot von Emerson Electric anschauen. Den Rockwell-Aktien verhalf dies um fast 4 Prozent nach oben, während die Emerson-Papiere im S&P 0,60 Prozent nachgaben./tih/he