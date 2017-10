Aktien New York: Mit freundlicher Tendenz weiter auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Montag an ihre Rekordserie aus der Vorwoche angeknüpft. Die Wall Street profitiere von einem gewissen Optimismus der Anleger hinsichtlich der beginnenden Unternehmensberichtssaison und der konjunkturellen Entwicklung, sagte ein Marktkenner. Energieaktien erhielten zudem positive Impulse von gestiegenen Ölpreisen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel bis auf einen Höchststand von 22 945 Punkten. Zuletzt notierte er noch 0,25 Prozent höher bei 22 897,38 Punkten. Ein Großteil des Dow-Gewinns entfiel auf die starken Apple-Papiere, die auch den Technologiesektor nach oben führten.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 erreichten zunächst ebenfalls Rekordstände. Zuletzt kletterte der S&P 500 noch um 0,11 Prozent auf 2555,91 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 rückte um 0,22 Prozent auf 6106,07 Punkte vor.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Apple mit einem Kursgewinn von 1,6 Prozent im Anlegerfokus. Damit erklommen die im Dow besonders schwer gewichteten Titel des iPhone-Herstellers den höchsten Stand seit fast einem Monat. Grund für die Rally war eine positive Analystenstudie. Die Brokerfirma KeyBanc Capital hatte die Apple-Anteilscheine von "Sector Weight" auf "Overweight" hochgestuft.

Bereits an diesem Montag, aber erst nachbörslich werden die Resultate von Netflix erwartet. Die Papiere des Videostreaming-Dienstes notierten zuletzt 0,3 Prozent höher, nachdem sie am Freitag um fast 2 Prozent gestiegen waren. Erstmals in ihrer Geschichte kosteten sie dabei vorübergehend mehr als 200 Dollar. Einige Vorschusslorbeeren für die Quartalszahlen scheinen damit schon eingepreist sein.

Die Aktien von American Express gehörten mit einem Minus von 1,1 Prozent zu den schwächsten Dow-Werten. Das oberste Bundesgericht wird sich mit dem Streit zwischen der US-Bundesregierung sowie elf Bundesstaaten und dem Kreditkartenanbieter wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße befassen. Sie werfen American Express vor, Einzelhändler daran zu hindern, ihren Kunden die Nutzung von Konkurrenz-Kreditkarten mit geringeren Gebühren anzubieten.

Zweitschwächster Wert im Nasdaq-Index waren Adobe Systems (Adobe) mit minus 2,3 Prozent. Zuvor hatte die Deutsche Bank unter anderem aus Bewertungsgründen ihre Kaufempfehlung für die Papiere gestrichen. Analyst Nandan Amladi rechnet bei dem Softwarekonzern mit einem normalisiertem Wachstum und einem verlangsamten Verkaufszyklus.

Der Elektroauto -Hersteller Tesla hat mitten im schwierigen Produktionsaufbau für seinen ersten günstigeren Wagen Model 3 in großem Stil Mitarbeiter nach der jährlichen Bewertung entlassen. Tesla hat nach jüngsten Angaben insgesamt rund 33 000 Mitarbeiter - und über 2000 offene Stellen. Der Autobauer musste jüngst einräumen, dass die Produktion des Model 3 bei weitem nicht so schnell anläuft wie geplant. Im vergangenen Quartal wurden statt der anvisierten 1500 Fahrzeuge nur 260 gebaut. Tesla-Titel verloren 1,3 Prozent./edh/he