Aktien New York: Nasdaq 100 steigt nach Fed-Protokoll auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Techwerte-Index NASDAQ 100 ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Zuletzt stand ein Plus von 0,42 Prozent auf 5727,47 Punkte zu Buche. Impulse kamen im späten Handel vom Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed).

Den Notenbankern zufolge dürften die Konsumausgaben in den kommenden Monaten zulegen. Zudem hätten die Fed-Mitglieder gelassen auf die jüngsten Zeichen wirtschaftlicher Schwäche in den USA reagiert, hieß es./la/he