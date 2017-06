Aktien New York: Rekordjagd stockt - Tech-Börse Nasdaq sackt deutlich ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street ist am Freitag nach anfänglichen Bestmarken etwas der Schwung ausgegangen. Vor allem die Technologiebörse Nasdaq zollte ihrer starken Entwicklung Tribut und rutschte deutlich in die Verlustzone. Hier belasteten vor allem die Kursabschläge einiger zuletzt rekordhoher Schwergewichte.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dämmte seine Gewinne nach dem erstmaligen Sprung über 21 300 Punkte ein. Zuletzt behauptete der Leitindex ein Plus von 0,19 Prozent auf 21 223,06 Punkte. Der davor gleichfalls rekordhohe, marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) drehte ins Minus und verlor 0,23 Prozent auf 2428,15 Punkte.

Heftig traf es die Technologiewerte-Indizes, die im frühen Handel ebenfalls Höchststände erklommen hatten: Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) büßte 1,80 Prozent auf 6208,10 Punkte ein und der NASDAQ 100 sackte sogar um 2,40 Prozent auf 5743,90 Zähler ab. Beide Indizes sind seit Jahresbeginn allerdings auch deutlich stärker gestiegen als Dow und S&P 500. Ein Experte vermutete eine Umschichtung aus Technologie- in Bankaktien als Grund für die auseinander laufende Entwicklung der Standardwerte- und Tech-Indizes.

JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs setzten mit Gewinnen von 1,92 beziehungsweise 1,04 Prozent die gute Entwicklung der vergangenen Tage fort und belegten vordere Plätze im Dow. Ähnliches galt im S&P 500 für Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo (Wells FargoCo) und Citigroup.

Die Bankenbranche hatte bereits an den vergangenen Tagen von einer guten Stimmung profitiert. Zuletzt billigte das US-Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Republikaner einen umfassenden Gesetzentwurf zur Deregulierung der Wall Street. Nach der Vorlage sollen wesentliche Teile von Reformen, die als Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008 verabschiedet worden waren, wieder zurückgenommen werden. Im Senat dürfte die Vorlage in der vorliegenden Form chancenlos sein. Hier müssten die Republikaner mehrere Demokraten auf ihre Seite bringen, um eine Abstimmungsblockade zu verhindern.

Herbe Kursverluste mussten dagegen die Aktien einiger erfolgsverwöhnter Technologie-Giganten verkraften, die zuletzt von einer Bestmarke zur nächsten geeilt waren. Für den iPhone-Hersteller Apple ging es um 3,95 Prozent bergab. Microsoft-Titel (Microsoft) verloren 3,76 Prozent und Facebook büßten 3,50 Prozent ein. Bei Amazon (Amazoncom) stand ein Minus von 2,94 Prozent zu Buche, und bei der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) ging es um 3,26 Prozent nach unten./gl/he