Aktien New York: S&P steigt auf Rekordhoch - Weiterhin positives Umfeld

NEW YORK (dpa-AFX) - Die positive Stimmung an den asiatischen und europäischen Börsen hat am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street erfasst. In dem weiterhin freundlichen Umfeld erreichte der breit gefasste Aktienindex S&P 500 bei gut 2495 Punkten ein Rekordhoch und legte zuletzt noch um 0,24 Prozent auf 2494,13 Punkte zu.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rückte um 0,27 Prozent auf 22 115,89 Punkte vor. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,15 Prozent auf 5989,55 Punkte nach oben. Bereits zu Wochenbeginn waren alle wichtigen Aktienindizes um jeweils mehr als ein Prozent angesprungen, nachdem sich der Hurrikan "Irma" deutlich abgeschwächt hatte./la/she