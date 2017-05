Aktien New York Schluss: Anleger vor Apple-Zahlen und Fed in Wartestellung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben sich am Dienstag nur vorsichtig aufs Börsenparkett gewagt. Vor den nachbörslich erwarteten Quartalszahlen von Apple und dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kam nur zögerlich Kauflaune auf. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag am Ende moderat mit 0,17 Prozent im Plus bei 20 949,89 Punkten, während sich der breiter gefasste S&P 500-Index (S&P 500) knapp mit 0,12 Prozent im Plus behauptete bei 2391,17 Zählern.

Bei den Technologiewerten war der kleine Schwung immerhin ausreichend, um dem NASDAQ 100 bei 5645 Punkten zu einem erneuten Rekord zu verhelfen. Zum Schluss stand der Auswahlindex nur knapp darunter bei 5644,07 Punkten, was einen Aufschlag von 0,26 Prozent bedeutete. In der Branche herrscht weiter Optimismus - auch wegen Apple. Vorschusslorbeeren für den nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbericht trieben die Papiere des Smartphone-Giganten am Dienstag nochmals auf ein Rekordhoch bei 148 US-Dollar./tih/he