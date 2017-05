Aktien New York Schluss: Dow legt nach solidem Jobbericht zu - Nasdaq-Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag nach einem soliden Arbeitsmarktbericht mit Kursgewinnen geschlossen. Eine späte Rally bescherte dem Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) den Sprung zurück über die Marke von 21 000 Punkten. Letztlich schloss der Leitindex 0,26 Prozent höher bei 21 006,94 Punkten. Auf Wochensicht hat er damit einen ähnlich hohen Gewinn eingefahren.

Positiv waren am Ende auch die Vorzeichen bei den übrigen Indizes: Der breiter gefasste S&P 500-Index (S&P 500) legte um 0,41 Prozent auf 2399,29 Punkte zu. Er erreichte so seinen höchsten Schlusskurs, verpasste aber ganz knapp einen Rekordstand. Für den Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ging es um 0,35 Prozent auf 5646,09 Punkte nach oben. Er wiederum konnte seine Bestmarke um einen Punkt ausbauen.

In den USA war die Stellenanzahl im April stärker als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosenquote mit dem tiefsten Stand seit fast zehn Jahren überraschte. Ein weiteres zentrales Thema blieb die Stichwahl in Frankreich, die am Wochenende als richtungweisend für die Eurozone angesehen wird. Umfragen zufolge geht der europafreundliche Emmanuel Macron als klarer Favorit in das Finale./tih/he