Aktien New York Schluss: Dow mit weiterem Rekord nach US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Leitzinserhöhung der US-Notenbank hat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch einen weiteren Rekordstand von 21 391,97 Punkten erreicht. An der Nasdaq mussten die Technologiewerte jedoch erneut einen Rückschlag hinnehmen.

Zum Handelsende gewann der US-Leitindex 0,22 Prozent auf 21 374,56 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq sank der Auswahlindex NASDAQ 100 dagegen um 0,43 Prozent auf 5727,07 Punkte. Am vergangenen Freitag und diesem Montag war er bereits um bis zu 4,3 Prozent abgesackt, bevor er sich am Dienstag etwas erholte. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) sank zur Wochenmitte um 0,10 Prozent auf 2437,92 Punkte.

"Die Fed hat an der Zinserhöhung trotz der sehr schwachen Inflationsdaten von heute festgehalten", sagte Martin Moryson, Chefvolkswirt von Sal. Oppenheim. "Offensichtlich hat die Fed die schwache Preisentwicklung als kurzfristiges Problem angesehen und misst ihr nur eine geringe Bedeutung bei."/ag/he