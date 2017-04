Aktien New York Schluss: Dow schließt mit leichten Einbußen

NEW YORK (dpa-AFX) - Wie bereits an den Vortagen haben die Anleger an der Wall Street auch am Mittwoch Vorsicht walten lassen. Die Spannungen um Nordkoreas Atomprogramm und die Syrien-Krise fungierten weiterhin als Bremsklotz, sagte ein Investmentstratege. Aktuelle Konjunkturdaten hatten ebenso wenig Einfluss auf die Notierungen am Aktienmarkt, wie die Klage von US-Präsident Donald Trump über einen zu starken US-Dollar, der sich daraufhin allerdings merklich abschwächte.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) endete mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 20 591,86 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 2344,93 Punkte. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 fiel um 0,40 Prozent auf 5377,03 Punkte./edh/he