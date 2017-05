Aktien New York Schluss: Dow tritt nach Fed-Entscheid auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handel an den US-Börsen ist am Mittwoch ohne klare Orientierung zu Ende gegangen. Selbst der Zinsentscheid der Fed sorgte an den Märkten nicht groß für Aufsehen, weil die US-Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß in einer Spanne zwischen 0,75 und 1,00 Prozent beließ. Auch aktuelle Konjunkturdaten und die fortschreitende Berichtssaison konnten dem Markt nicht ihren Stempel aufdrücken.

Beim Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) bedeuteten 20 957,90 Punkte am Ende ein hauchdünnes Plus von 0,04 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500-Index (S&P 500) ging es jedoch um 0,13 Prozent auf 2388,13 Punkte abwärts. Die Technologiewerte zollten außerdem der jüngsten Rekordjagd und den nun bekannten Apple-Zahlen ihren Tribut. Ihr Auswahlindex NASDAQ 100 fiel um 0,34 Prozent auf 5625,16 Punkte.

Für Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital hat die Fed keine Überraschungen mit sich gebracht. Spannend sei nun, ob und wie die Offiziellen der US-Notenbank die Märkte nun in den kommenden Wochen auf eine Erhöhung im Juni vorbereiten werden. Die Währungshüter hielten sich die Tür dazu offen, ohne jedoch ein eindeutiges Signal abzugeben. Ein geringes Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn bezeichneten sie als wahrscheinlich nur "vorübergehend"./tih/he