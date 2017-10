Aktien New York Schluss: Dow und S&P 500 mit weiteren Höchstständen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat ihren Rekordlauf der vergangenen zwei Wochen am Mittwoch trotz eines trägen Handelsverlaufs fortgesetzt. Im späten Geschäft sorgte ein nachgebender US-Dollar für positive Impulse. Die Währung hatte sich nach dem veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank (Fed Minutes) zur September-Sitzung weiter abgeschwächt. Die Fed-Mitglieder sind sich offenbar uneinig hinsichtlich der weiteren Inflationsentwicklung in den USA.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 22 872,89 Punkten. Dieser Stand markierte gleichzeitig das Tages- und das Rekordhoch des weltweit wichtigsten Börsenbarometers. Auch der marktbreite S&P 500 schaffte mit dem Schlusskurs von 2555,24 Punkten (+0,18 Prozent) sein Tageshoch und das Allzeithoch. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,29 Prozent auf 6081,25 Zähler./edh/he