Aktien New York Schluss: Dow und S&P 500 schleppen sich zu neuen Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist die Rekordjagd am Donnerstag in eine neue Runde gegangen. Nachdem sich der S&P 500 bereits jüngst zu neuen Höhen aufgeschwungen hatte, erreichte nun auch der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine neue Bestmarke. Der US-Aktienmarkt profitiert derzeit unter anderem von der Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen an der Börse weiterhin in Grenzen.

Der Dow schloss 0,20 Prozent höher bei 22 203,48 Punkten. Seine neue Bestmarke liegt nun bei gut 22 216 Punkten. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es dagegen um 0,11 Prozent auf 2495,62 Punkte nach unten, nachdem auch er im Handelsverlauf am Donnerstag einen historischen Höchststand erreicht hatte. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,59 Prozent auf 5968,82 Punkte./la/das