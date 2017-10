Aktien New York Schluss: Dow weiter auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Montag an ihre Rekordserie aus der Vorwoche angeknüpft. Die Wall Street profitiere von optimistischen Erwartungen der Anleger für die beginnende Unternehmensberichtssaison und die konjunkturelle Entwicklung, sagte ein Marktkenner. Energieaktien erhielten positive Impulse von gestiegenen Ölpreisen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 22 956,96 Punkten und damit nur knapp unter seinem Rekordhoch bei 22 960 Zählern. Ein Großteil des Dow-Gewinns entfiel auf die starken Apple-Papiere, die auch den Technologiesektor nach oben führten.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 erreichten im frühen Handel ebenfalls Höchststände. Letztlich gewann der S&P 500 0,18 Prozent auf 2557,64 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte zur Schlussglocke um 0,36 Prozent auf 6114,53 Punkte vor./edh/he