Aktien New York Schluss: Erneut Rekorde - Dow erstmals über 23 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter - wenn auch im Schneckentempo. Gute Quartalszahlen und angehobene Ziele einiger Unternehmen sorgten am Dienstag für Rückenwind. Sie verhalfen dem US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schon im frühen Handel erstmals in seiner langen Geschichte über die Marke von 23 000 Punkten. Zum Börsenschluss notierte er noch 0,18 Prozent höher bei 22 997,44 Punkten.

Auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es erneut auf eine Bestmarke und ging 0,13 Prozent fester bei 6122,61 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 brauchte für seinen Rekord bis kurz vor Börsenschluss und verabschiedete sich 0,07 Prozent im Plus bei 2559,36 Zählern./gl/he