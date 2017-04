Aktien New York Schluss: Frankreich-Wahlergebnis schiebt deutlich an

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Erstrunden-Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahl hat auch die US-Aktienmärkte am Montag kräftig angeschoben. Zuvor hatte es bereits an den Börsen in Europa sehr hohe Gewinne gegeben. Die Anleger seien zudem optimistisch, dass US-Präsident Donald Trump im Lauf der Woche neue Details zur geplanten Steuerreform preisgeben werde, sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

In New York kletterten im Handelsverlauf die Technologieindizes Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und NASDAQ 100 auf Höchststände. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) nahm unterdessen wieder die Marke von 20 800 Punkten ins Visier, die er zuletzt vor gut drei Wochen hinter sich gelassen hatte.

Mit einem Aufschlag von 1,05 Prozent auf 20 763,89 Punkten beendete der US-Leitindex dann den Tag. Auch beim marktbreiten S&P-500-Index (S&P 500) war das Vorzeichen mit plus 1,08 Prozent auf 2374,15 Punkten grün. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,21 Prozent auf 5508,03 Zähler nach oben, nachdem er zuvor ein Rekordhoch bei 5513,57 Punkten erreicht hatte. Alle Indizes bewegten sich am Montag in einer teils sehr engen Spanne./ajx/he