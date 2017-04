Aktien New York Schluss: Gewinne nach verlängertem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist nach dem verlängerten Osterwochenende mit Optimismus in die neue Woche gestartet. Marktteilnehmern zufolge war das Handelsvolumen allerdings unterdurchschnittlich. An den wichtigsten europäischen Börsen wird erst am Dienstag gehandelt. Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten spielten am Markt keine Rolle.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte am Montag um 0,90 Prozent auf 20 636,92 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,86 Prozent auf 2349,01 Punkte. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 stieg um 0,85 Prozent auf 5399,20 Punkte.