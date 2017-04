Aktien New York Schluss: Gewinne - Nasdaq Composite erstmals über 6000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und die Hoffnung auf deutliche Steuersenkungen für US-Unternehmen haben dem New Yorker Aktienmarkt am Dienstag weiter Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) übersprang erstmals seit fast sechs Wochen wieder die runde Marke von 21 000 Punkten und stand zum Handelsschluss mit 20 996,12 Punkten und einem Plus von 1,12 Prozent nur wenige Zahler darunter.

Auch an den Technologie-Börsen waren die Anleger weiterhin gut gelaunt: Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) eroberte gleich zur Eröffnung erstmals in seiner Geschichte die Marke von 6000 Punkten. Er schloss 0,70 Prozent höher bei 6025,49 Zählern. "Partystimmung fast wie im Jahr 1999", meinte Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital. Der NASDAQ 100 erreichte mit 5557,93 Punkten ebenfalls eine Bestmarke. Der Schlussstand von 5548,19 Punkten bedeutete einen Aufschlag von 0,73 Prozent. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) rückte um 0,61 Prozent auf 2388,61 Punkte vor./ajx/he