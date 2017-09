Aktien New York Schluss: Hurrikan-Abschwächung sorgt für deutliche Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben zu Wochenbeginn frischen Mut gefasst: Am Montag zogen alle wichtigen Aktienindizes um jeweils mehr als ein Prozent an. Einerseits war die Erleichterung über den schwächer als erwartet wütenden Hurrikan "Irma" deutlich zu spüren. Andererseits hatte Nordkorea am Samstag, dem Nationalfeiertag des Landes, keine neuen potenziellen Atomraketen getestet. Dies wurde als Entspannung im schwelenden Konflikt gewertet.

So schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 1,19 Prozent höher bei 22 057,37 Punkten. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 1,08 Prozent auf 2488,11 Punkte nach oben. Damit liegt seine Rekordmarke von gut 2490 Punkten nunmehr in greifbarer Nähe. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 1,14 Prozent auf 5980,53 Punkte./la/stb