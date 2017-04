Aktien New York Schluss: Kaum verändert - Anleger bleiben vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nahezu unverändert ins Wochenende gegangen. Im Handelsverlauf pendelten sie noch zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten hin- und her, denn die Stimmung unter den Anlegern blieb vorsichtig und abwartend. Verdaut werden mussten enttäuschende Arbeitsmarktdaten für März sowie der US-Schlag gegen eine Luftwaffenbasis in Syrien. Positive Töne hingegen gab es seitens des amerikanischen Präsidenten über das erste Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatschef.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Tag mit minus 0,03 Prozent auf 20 656,10 Punkte. Unter dem Strich bewegte sich der US-Leitindex in dieser Woche damit praktisch gar nicht. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Freitag 0,08 Prozent auf 2355,54 Punkte. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100, der im Wochenverlauf ein Rekordhoch erreicht hatte, trat mit minus 0,05 Prozent auf 5418,37 Zähler ebenfalls auf der Stelle.

"Aktien befinden sich momentan im Abseits, aber es herrscht eine erstaunliche Ruhe", kommentierte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets. Die geopolitischen Risiken hätten nach der Antwort aus den USA auf den Giftgaseinsatz zugenommen, schrieb er weiter. Russland als Verbündeter der Regierung Assad verurteilte das US-Vorgehen./ck/he