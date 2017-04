Aktien New York Schluss: Kleines Minus nach Rekordhoch an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag mit leichten Verlusten in das neue Quartal gestartet. Kurz nach Handelsauftakt waren die technologielastigen Nasdaq-Indizes zwar noch auf Rekordhochs geklettert, drehten dann aber wie zuvor die Standardwerte-Indizes Dow Jones und S&P in die Verlustzone. Bis Börsenschluss verringerten sie ihr Minus dann wieder weitgehend.

Nach einem starken ersten Jahresviertel seien die Anleger momentan eher vorsichtig, hieß es. Die Konjunkturdaten fielen zudem durchwachsen aus, und die im weiteren Handelsverlauf veröffentlichten Absatzzahlen der Autobauer für den Monat März enttäuschten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Tag mit einem minimalen Verlust von 0,06 Prozent auf 20 650,21 Punkte. Im ersten Jahresviertel 2017 hatte der US-Leitindex um gut viereinhalb Prozent zugelegt. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Montag um 0,16 Prozent auf 2358,84 Punkte abwärts. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100, der zum Handelsstart noch bis auf ein Rekordniveau von 5453,44 Punkten gestiegen war, büßte 0,07 Prozent auf 5432,20 Punkte ein./ck/he