Aktien New York Schluss: Minimale Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag in engen Grenzen bewegt und mit nur geringen Veränderungen geschlossen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 20 662,95 Punkte aus dem Handel. Leichten Auftrieb gab es nur kurzzeitig. Am Markt wurde dies mit weiteren positive Arbeitsmarktdaten begründet und einem Interview der "New York Times" mit Präsident Donald Trump .

Der breit gefasste S&P 500 gewann letztlich 0,19 Prozent auf 2357,49 Punkte. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100, der am Mittwoch einen Höchststand erreicht hatte, kam nun mit plus 0,04 Prozent auf 5420,88 Punkte kaum vom Fleck./ck/he