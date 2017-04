Aktien New York Schluss: Moderates Plus - Anleger bleiben vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben sich auch am Dienstag kaum aus der Deckung gewagt. Mit moderaten Gewinnen beendeten sie schließlich einen recht impulsarmen Handelstag. Einerseits steht das Fed-Protokoll am Mittwoch auf der Agenda, das zeigen dürfte, für wie robust die US-Notenbank die heimische Wirtschaft hält. Am Donnerstag und Freitag dann trifft sich der neue US-Präsident Donald Trump erstmals mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Maßgebliches Gesprächsthema dürfte abgesehen von Nordkorea der Handel zwischen den beiden Staaten sein. Börsianer rechnen mit einer angespannten Atmosphäre.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit plus 0,19 Prozent auf 20 689,24 Punkte. Die im Februar wie erwartet gestiegenen Industrieaufträge brachten kaum Schwung. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,06 Prozent auf 2360,16 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100, der am Vortag zuvor zum Handelsstart noch bis auf ein Rekordniveau von 5453,44 Punkten gestiegen war, gewann 0,15 Prozent auf 5440,41 Punkte./ck/he