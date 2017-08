Aktien New York Schluss: Notenbanken-Gipfel, Öl und Daten sorgen für Risikoscheu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in den USA haben am Donnerstag letztlich moderat nachgegeben. Der Notenbanken-Gipfel in Jackson Hole wirft bereits seine Schatten voraus und sorgte für Zurückhaltung. Sinkende Ölpreise und erneut negativ ausgefallene Konjunkturdaten drückten ebenfalls etwas auf die Laune der Börsianer.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Handel 0,13 Prozent tiefer auf 21 783,40 Punkte. Der breiter aufgestellte S&P 500 verlor 0,21 Prozent auf 2438,97 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 0,30 Prozent auf 5834,44 Punkte ein.

In den USA waren die Verkäufe bestehender Häuser im Juli überraschend gesunken und reihten sich damit in die bereits am Mittwoch enttäuschenden Daten zu den Neubauverkäufen im Juli ein. Zudem war am Vortag der vom Institut Markit veröffentlichte Einkaufsmanagerindex Industrie für den Monat August schwächer als prognostiziert ausgefallen und hatte bereits für eine leicht gedrückte Stimmung unter den Anlegern gesorgt.

Das Interesse an den Finanzmärkten richtet sich ansonsten bereits auf die Notenbankkonferenz in Jackson Hole. Mit Spannung werden dort die am späteren Freitag angesetzten die Reden der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen und des Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi erwartet. Laut Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda dürfte dann auch auf "kleinste Hinweise" zur künftigen Geldpolitik in den USA und Europa geachtet werden./ck/he