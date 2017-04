Aktien New York Schluss: Politik und IBM-Kursrutsch belasten den Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat am Mittwoch an seine schwache Vortagsentwicklung angeknüpft. Im Handelsverlauf weitete der US-Leitindex seine Verluste aus - zum Schluss stand er 0,58 Prozent im Minus bei 20 404,49 Punkten.

Neben den anhaltenden politischen Unsicherheiten belastete der Kursrutsch der schwer gewichteten IBM-Aktie (IBM) nach enttäuschenden Quartalszahlen des IT-Riesen. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book"), dem zufolge die amerikanische Wirtschaft sowie die Beschäftigung in den sechs Wochen bis Ende März moderat gewachsen waren, hatte keinen erkennbaren Kurseinfluss.

Etwas besser als der Dow schlugen sich die anderen Aktienindizes, die schon am Dienstag weniger nachgegeben hatten als der Leitindex: Für den marktbreiten S&P-500-Index (S&P 500) ging es letztlich um 0,17 Prozent auf 2338,17 Zähler bergab, während der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ein Plus von 0,15 Prozent auf 5399,64 Punkte behauptete./gl/he