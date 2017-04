Aktien New York Schluss: Politik und Unternehmenszahlen belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag den weltweiten politischen Unsicherheiten sowie mehrheitlich negativ aufgenommenen Unternehmenszahlen etwas Tribut gezollt. Zum Handelsende notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,55 Prozent im Minus bei 20 523,28 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) verlor 0,29 Prozent auf 2342,19 Punkte. Für den Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ging es um 0,14 Prozent auf 5391,66 Zähler nach unten.

Am Montag, an dem in den USA - anders als in Europa - schon wieder gehandelt worden war, hatten die dortigen Aktienkurse negativen Nachrichten wie dem Atom-Streit mit Nordkorea noch getrotzt. Marktteilnehmern zufolge war das Handelsvolumen allerdings unterdurchschnittlich gewesen, und am Dienstag kamen die überraschend für Juni angekündigten Neuwahlen in Großbritannien als politischer Unsicherheitsfaktor hinzu./gl/he