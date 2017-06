Aktien New York Schluss: Rekordjagd stockt - Nasdaq sackt ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jagd am US-Aktienmarkt nach immer neuen Bestmarken ist am Freitag ins Stocken geraten. Zwar schafften es alle wichtigen Indizes im frühen Handel auf Rekordstände. Doch anschließend zollte vor allem die Technologiebörse Nasdaq ihrer starken Entwicklung Tribut und rutschte tief in die Verlustzone. Hier belasteten die Kursabschläge einiger zuletzt rekordhoher Schwergewichte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,42 Prozent fester bei 21 271,97 Punkten, womit er einen Großteil seines Tagesgewinns ins Ziel rettete. Dagegen rutschte der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) ins Minus und verlor letztlich 0,08 Prozent auf 2431,77 Punkte.

Heftig traf es die Technologiewerte-Indizes: Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) büßte nach zwischenzeitlich noch kräftigeren Verlusten 1,80 Prozent auf 6207,92 Punkte ein und der NASDAQ 100 sackte um 2,44 Prozent auf 5741,94 Zähler ab. Beide Indizes sind seit Jahresbeginn allerdings auch deutlich stärker gestiegen als Dow und S&P 500. Ein Experte vermutete eine Umschichtung aus Technologie- in Bankaktien als Grund für die auseinander laufende Entwicklung der Standardwerte- und Tech-Indizes./gl/he