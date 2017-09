Aktien New York Schluss: Rekordstände auch in der neuen Börsenwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an den US-Börsen ist zum Wochenbeginn weitergegangen. Die Leitindizes stiegen schon im frühen Handel auf neue historische Höchststände. So markierte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) bei 22 355,62 Punkten den höchsten Kurs seiner Geschichte. Zum Handelsschluss legte das Börsenbarometer um 0,28 Prozent auf 22 331,35 Punkte zu.

Der Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets führte die anhaltende Zuversicht der Investoren auf ein "geopolitisch ereignisloses Wochenende" zurück und spielte damit auf das Ausbleiben neuer Hiobsbotschaften rund um den Krisenherd Nordkorea an.

Aber auch das sich weiter drehende Karussell der Übernahmen und Fusionen trieb die Märkte nach oben. So will der Rüstungskonzern Northrop Grumman den Raketenmotorbauer Orbital ATK kaufen und dafür rund 7,8 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro) in bar zahlen. Das ließ die Kurse in der Branche teils kräftig zulegen.

Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 2503,87 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 drehte dagegen nach seinem Rekordhoch wieder leicht ins Minus und schloss 0,11 Prozent leichter auf 5981,12 Zähler./bek/tos

Mit neuen Rekordständen ist der US-Aktienmarkt in die neue Börsenwoche gegangen. Alle

zum Wochenauftakt haben die Kurse die Gewinne am Ende nicht ganz halten können. Immerhin rettete der Dow Jones Industrial ein Plus von ++ Prozent auf Punkte aus dem Handel. Zuvor war er mit 22 355,39 Punkten auf den höchsten Stand seiner Börsengeschichte gestiegen. In den vergangenen sieben Börsentagen hatte der Leitindex um ++ Prozent zugelegt.

Auch der S&P-500 und der Nasdaq-100 hatten am Montag im frühen Handel neue Höchstmarken erreicht. Der S&P-500 schloss ++ Prozent höher bei ++ Punkten. Der Nasdaq-100 gab hingegen um ++ Prozent auf ++ Punkte leicht nach.

Möglicherweise sorgte im Verlauf des Handels die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch bei den Investoren für etwas mehr Vorsicht. Denn die Fed könnte signalisieren, dass sie die Leitzinsen im Dezember noch einmal anzuheben gedenkt. Steigende Zinsen erhöhen zum einen die Refinanzierungskosten der Unternehmen und schmälern somit die Gewinne. Zudem werden andere Anlageklassen bei steigenden Zinsen für Anleger attraktiver./bek