Aktien New York Schluss: S&P steigt in positivem Umfeld auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - In dem weiterhin freundlichen Marktumfeld ist der US-Aktienindex S&P 500 am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die anderen wichtigen Börsenbarometer legten zu, nachdem sie bereits zu Wochenbeginn um jeweils mehr als ein Prozent angesprungen waren. Zur positiven Stimmung trug bereits am Montag bei, dass sich der Hurrikan "Irma" deutlich abgeschwächt hatte. Nun sorge auch das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten aus Nordkorea für Entspannung, kommentierte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets.

Der breit gefasste S&P 500 erreichte bei 2496,77 Punkten seine Bestmarke und schloss 0,34 Prozent höher bei 2496,48 Punkten. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging es um 0,28 Prozent auf 22 118,86 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,25 Prozent auf 5995,64 Punkte./la/stb